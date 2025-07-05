شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد بدائل الألبان فى الأنظمة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد رشدى الباحث فى معهد تكنولوجيا الأغذية أنه فى السنوات الأخيرة بدأ مستهلكى الأغذية الوظيفية فى السؤال عن معلومات متعلقة بطبيعة الأغذية الوظيفية، ومن التوجهات الحديثة لذلك تقليل السعرات الحرارية ومحتوى سكر اللاكتوز في منتجات الألبان، أو ابتكار بدائل للألبان لإنتاج منتجات صحية ووظيفية أكثر ملاءمة للأفراد وأقل عيوبًا.



أضاف أن استهلاك بدائل الألبان النباتية أصبح له دورًا بارزًا في تطوير الأغذية الوظيفية وبدأ ينتشر سريعاً في جميع أنحاء العالم بسبب آثاره الإيجابية العديدة مثل:

1- الأسباب الصحية: (عدم تحمل اللاكتوز، حساسية لبن الأبقار،ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والهرمونات وبقايا المضادات الحيوية).

2- اختيار نمط الحياة: (النظام الغذائي النباتي/الشخص النباتى) .

3- المخاوف البيئية المتعلقة بتربية الماشية ذات التأثيرات البيئية الضخمة (الاستخدام المكثف للأراضي، والبصمة المائية وإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان).

وعلى الرغم من إضافة السكر وإنخفاض محتوى البروتين ، فإن المركبات الفينولية، الأحماض الدهنية غير المشبعة، مضادات الأكسدة والمركبات النشطة حيوياَ مثل الفيتوستيرولات والإيزوفلافون، تجعل بدائل الألبان النباتية خيارًا ممتازًا.

و في الآونة الأخيرة، اتجه المستهلكون نحو اتباع نظام غذائي نباتي يشمل الحبوب والبقوليات والبذور والمكسرات والفواكه والخضراوات، حيث تعد بدائل الألبان النباتية من المجموعات الغذائية التي لاغنى عنها في صناعة الأغذية النباتية، إذ تستخدم كمكون أساسي في العديد من المنتجات الغذائية النباتية، مثل: الزبادي النباتي والجبن والكفير والزبدة والآيس كريم وغيرها.

و شهد هذا التوجه ارتفاعًا بنسبة 360% خلال العشر سنوات الأخيرة، فالنظام الغذائي الذي يحتوي على كميات أكبر من الأطعمة النباتية يوفر سعرات حرارية أقل، ويقلل من الآثار السلبية على البيئة.

بدائل للبن من أصل نباتى هي سوائل ناتجة عن تحلل (تقليل حجم) المواد النباتية المستخلصة فى الماء، وتجنيس هذه السوائل، مما يؤدي إلى توزيع حجم الجسيمات في نطاق 5-20 ميكرومتر، مما يحاكي لبن الأبقار في المظهر والقوام.

تحتوي بدائل الألبان النباتية بشكل عام على محتوى طاقة أقل إلى حد ما من اللبن الطبيعى، ولكن هذا يعتمد على نسبة الدهن في اللبن وعلى نوع اللبن النباتي الذي تتم مقارنته، فلبن الأرز ولبن الشوفان منخفض فى نسبة الدهن بينما لبن جوز الهند أعلى نسبياً، كذلك فإن هذه البدائل تتميز بخلوها تقريباً من الأحماض الدهنية المشبعة والكوليسترول مع وجود نسبة معقولة من الألياف الغذائية، لكن من عيوبها هو إنخفاض محتواها من البروتين.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف أو تصنيف ثابت لهذه البدائل النباتية في المراجع العلمية، إلا أنه يحاول تصنيفها بشكل عام إلى خمس فئات، وهي كما يلي:

بدائل من الحبوب: لبن الشوفان، لبن الأرز.

بدائل من البقوليات: لبن الصويا، لبن الفول السوداني.

بدائل من المكسرات: لبن اللوز، لبن جوز الهند.

بدائل من البذور: لبن السمسم، لبن القنب.

بدائل من شبه الحبوب: لبن الكينوا.

طريقة تصنيع لبن نباتى فى المنزل:

تحضير اللبن النباتي في المنزل عملية مجزية واقتصادية، تتم بنقع المكسرات أو البذور أو الحبوب فى الماء (بنسبة 1:3) لمدة (8-12 ساعة) أو طوال الليل ، ثم تصفى، ثم تضاف نكهات مثل الفانيليا أو المحليات للحصول على بديل لبنى طازج ولذيذ وخالي من منتجات الألبان.

أمثلة لبعض الألبان النباتية:

لبن الشوفان:

مصدر جيد للبروتين عالي الجودة، مع توازن جيد للأحماض الأمينية. يعود الاهتمام بالشوفان بشكل رئيسي إلى احتوائه على مركب بيتا جلوكان النشط وظيفيًا، والذي يتميز بخصائص غذائية مغذية.

تعرف ألياف الشوفان أيضًا بتأثيرها الخافض للكوليسترول في الدم، عن طريق خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة والبوليفينول. يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مثل بيتا جلوكان، والأرابينوكسيلان، والسليلوز، بالإضافة إلى مستويات عالية نسبيًا من البروتين، والدهون (الأحماض الدهنية غير المشبعة)، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والمركبات الفينولية.

لبن الأرز:

لبن الأرز بديل غير مشتق من الألبان، يوفر كمياتٍ صحية من فيتامينات A، B12، D. كما أنه مصدر رائع للكالسيوم، بالإضافة إلى كونه خيارًا قليل الدسم والبروتين.

و يحتوي لبن الأرز على نسبة عالية من السيلينيوم والمغنيسيوم، مما يعزز المناعة ويعزز مقاومة مسببات الأمراض. كما يحتوي على مكون وظيفي - فيتوستيرول مثل بيتا سيتوستيرول وسي-أوريزانول، والذي يقدم العديد من الفوائد الصحية، مثل خفض الكوليسترول، وله خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم، ومضادة لمرض السكري، ومضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة.

يعتبر لبن الأرز الأقل حساسية بين جميع بدائل الألبان، يحسن كثافة العظام؛ فالكالسيوم الموجود في لبن الأرز مهم لصحة العظام وقوتها، وقد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام (ضعف العظام الذي قد يسبب الكسور).

كما يحتوي لبن الأرز البني على عناصر غذائية أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات، وهو منخفض النشا وغني بالدهون المشبعة، وله مؤشر جلايسيمي منخفض مقارنة بالأرز الأبيض.

لبن جوز الهند:

يلعب لبن جوز الهند دورًا هامًا في مطبخ جنوب شرق آسيا، فهو غني بالدهون، غني بالفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهو مصدر جيد للألياف. كما يحتوي على كمية كبيرة من فيتاميني C وE ، يرتبط استخدام لبن جوز الهند بفوائد صحية، مثل خصائصه المضادة للسرطان والميكروبات والبكتيريا والفيروسات.

يحتوي لبن جوز الهند على دهون مشبعة، وهي حمض اللوريك، الموجود في لبن الأم، وله علاقة بتعزيز نمو الدماغ، وتعزيز جهاز المناعة والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية. لبن جوز الهند غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين E الذي يساعد في مكافحة الشيخوخة.

ومن فوائد لبن جوز الهند الأخرى: يساعد على الهضم، ويغذي البشرة، وله خصائص مرطبة للبشرة. على الرغم من جميع فوائده الصحية، إلا أن وجود الدهون المشبعة يحد من استهلاكه.