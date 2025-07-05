شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من الموعد.. عناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب تلقي أوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تبدأ في التاسعة من صباح الغد وحتي الساعة الخامسة مساء وتستمر على مدار 6 أيام، تنتهي في الساعة الثانية من مساء الخميس المقبل.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 9 لسنة 2025، بتحديد المحاكم المخصصة لتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارا من يوم السبت 5 وحتى الخميس 10 يوليو المقبل.

وتضمن القرار أن تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية الواردة بالكشف المرفق تلقى طلبات الترشح في النظام الفردي.

كما تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية التالية تلقى طلبات الترشح في نظام القوائم على النحو التالي:

1-دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

2-دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ،محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

3-دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

4-دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.



