شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع الاثنين لاستكمال استعداداتها لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يعقد تحالف الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر اجتماعه الثانى مساء الاثنين القادم، بمقر حزب حماة الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن القوى والأحزاب السياسية المشاركة فى "القائمة الوطنية من أجل مصر" اجتماعا تنسيقيًا مهمًا، أمس الخميس، بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، فى إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتأكيدًا على روح العمل المشترك والتوافق الوطني.

وشهد الاجتماع الذى استمر قرابة ثلاث ساعات مشاركة واسعة من ممثلى 13 حزبًا وكيانًا سياسيًا، هي: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهورى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصرى، حزب إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك فى أجواء اتسمت بالود والصراحة وتبادل الرؤى حول أبرز الملفات التنظيمية والسياسية المرتبطة بالاستحقاق البرلمانى المرتقب.

وأسفر الاجتماع عن التوافق على مجموعة من المبادئ والمعايير الحاكمة لمسار إعداد القائمة الوطنية، تضمنت التأكيد على أهمية التمسك بوحدة الصف والعمل المشترك لخدمة الدولة المصرية وشعبها، مع الحفاظ على التباين الديمقراطى فى الآراء بين الأحزاب داخل الإطار المؤسسي. كما تم الاتفاق على وضع معايير موضوعية لاختيار المرشحين، وتشكيل لجنة قانونية مشتركة لتولى الإجراءات اللازمة لتقديم القائمة، فضلًا عن توجيه دعوة صريحة إلى الشعب المصرى للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات القادمة.

وفى ختام الاجتماع، توجه المشاركون بالشكر لحزب مستقبل وطن على استضافة اللقاء وتوفير مقر مركزى لمتابعة كافة المهام التنظيمية والإدارية للقائمة الوطنية على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن هذا التحرك المشترك يُعد نموذجًا وطنيًا جامعًا يعكس التعدد والتنوع السياسى، ويعزز مناخ المسؤولية الوطنية فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.