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مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 يوليو بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 يوليو بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 5 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 4:14  ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 35: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء  9:33

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:08
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد  صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:31  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:11
وقت صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة  العصر 4:18 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:12 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 4:30  ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:04

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