شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 5 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 35: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:33 الإسكندرية الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:08

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:11

وقت صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:18 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:04

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