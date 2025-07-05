شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد بأحياء إمبابة والعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تشغيل سوق اليوم الواحد بحي إمبابة وبميدان الكيت كات بحي العجوزة اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين وشهدت توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى جانب الشركات المشاركة، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن الأسواق شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، نظرًا لما تقدمه من سلع أساسية ومواد غذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال، مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة.

وكلّف محافظ الجيزة، رؤساء أحياء إمبابة والعجوزة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لضمان استمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا، للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم.

ولفت إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بزيادة أيام انعقاد السوق لتكون على مدار يومين أسبوعيًا، تحقيقًا لأقصى استفادة ممكنة للمواطنين.



أسواق اليوم الواحد بأحياء إمبابة والعجوزة



محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد بأحياء إمبابة والعجوزة