شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنظم 12 قافلة إلى المستشفيات ودور الرعاية الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف عدد (12) قافلة دعوية وإنسانية ضمن برنامج "قوافل الرحمة والمواساة"، خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2025م، وذلك في إطار دورها الدعوي والعلمي والمجتمعي، وحرصها على ترسيخ قيم التكافل والتراحم، ودعم فئات المجتمع المختلفة من مرضى، وأيتام، وكبار سن.

وتستهدف هذه القوافل عددًا من المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين، حيث يشارك فيها نخبة من أئمة وزارة الأوقاف، من ذوي الكفاءة العلمية والقدرة الدعوية، بهدف تقديم الدعم الروحي والنفسي، وتأكيد معاني الصبر والرضا والأمل، إلى جانب غرس قيم المواساة والمحبة والرحمة التي يدعو إليها ديننا الحنيف.

وتأتي هذه القوافل في إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية التي تتبناها الوزارة، وفي مقدمتها: محور استعادة وبناء الشخصية المصرية من منطلق ديني، ومحور صناعة الحضارة، حيث تسعى الأوقاف من خلالها إلى تحقيق التواصل الفعّال مع جميع شرائح المجتمع، وتجسيد المعاني الإنسانية الأصيلة التي يدعو إليها الإسلام، ويؤكدها النهج المستنير الذي تسير عليه الوزارة.



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