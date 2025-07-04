شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تواصل الاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الـ 32 للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف عن انطلاق الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك خلال الفترة من الأحد 29 يونيو 2025م وحتى الأحد 6 يوليو 2025م، بمقر مسجد النور بالعباسية.

وأهابت الوزارة بجميع المديريات سرعة التنبيه على الأسماء الواردة عبر الرابط المرفق (في الموعد المحدد)، بضرورة الحضور إلى مسجد النور في تمام الساعة العاشرة صباحًا لأداء التصفية التحريرية المركزية للمسابقة.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

* إحضار صورة من الرقم القومي، مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع عليه.

* بالنسبة للناشئة: يُكتفى بصورة من شهادة الميلاد، مع صورة من الرقم القومي لولي الأمر.

* بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة: يشترط تقديم شهادة طبية تثبت الحالة أو كارنيه الخدمات المتكاملة.

ويُشترط على جميع المتسابقين التأكد من استيفاء جميع الشروط المعلنة مسبقًا للمشاركة في هذه المسابقة المتميزة.

للاطلاع على الأسماء ومزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي: