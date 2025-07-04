شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: استشهاد 90 شخصا على الأقل يوميا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب وقف القتل العبثى فى قطاع غزة وإيصال المساعدات، مؤكدة أنه "يقتل يوميا فى غزة ما معدله 90 شخصا ويصاب أكثر من 200 آخرين".

وأشارت إلى أن انعدام الوقود أدى إلى شلل مستشفيات بينها الشفاء ومجمع ناصر الطبى، مضيفة أن الأطباء يؤجلون حالات مزمنة كالسكرى والقلب لإنقاذ أرواح بغرف الطوارئ.