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الصحة العالمية: استشهاد 90 شخصا على الأقل يوميا فى قطاع غزة

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الصحة العالمية: استشهاد 90 شخصا على الأقل يوميا فى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب وقف القتل العبثى فى قطاع غزة وإيصال المساعدات، مؤكدة أنه "يقتل يوميا فى غزة ما معدله 90 شخصا ويصاب أكثر من 200 آخرين".

وأشارت إلى أن انعدام الوقود أدى إلى شلل مستشفيات بينها الشفاء ومجمع ناصر الطبى، مضيفة أن الأطباء يؤجلون حالات مزمنة كالسكرى والقلب لإنقاذ أرواح بغرف الطوارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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