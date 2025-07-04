شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة البترول يقدم واجب العزاء فى شهيد الحفار بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، برئاسة عباس صابر، رئيس النقابة، بتأدية واجب العزاء في وفاة المهندس خالد مجدي خميس، شهيد العمل الذي وافته المنية أثناء تأدية مهامه على أحد حفارات البترول بمنطقة البحر الأحمر.

وضم الوفد كلًا من أحمد مبارك، نائب رئيس النقابة العامة عن محافظة الإسكندرية ، حسام فاروق، نائب رئيس النقابة العامة عن الإسكندرية ، هشام رشدي، نائب رئيس نقابة أنابيب البترول ، جمال حسن، نائب رئيس نقابة شركة للبترول ، محمد عامر امين الصندوق المساعد لنقابة أنابيب البترول.

وقد نقل الوفد تعازي جموع العاملين بقطاع البترول إلى أسرة الفقيد، مؤكدين أن المهندس خالد مجدي يُعد نموذجًا مشرفًا في التفاني والإخلاص، وأن استشهاده أثناء أداء عمله يُجسد تضحيات رجال البترول الذين يواصلون الليل بالنهار في مواقع الإنتاج.

وأكد رئيس النقابة، عباس صابر، أن النقابة لن تدخر جهدًا في دعم أسرة الفقيد معنويًا واجتماعيًا، تقديرًا لما قدمه الراحل من عطاء في خدمة قطاع البترول.



رئيس نقابة البترول يقدم واجب العزاء في شهيد الحفار بالبحر الأحمر



