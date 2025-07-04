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انقطاع التيار الكهربائى فى التشيك والمترو يتوقف بالعاصمة براغ

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انقطاع التيار الكهربائى فى التشيك والمترو يتوقف بالعاصمة براغ

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 04 يوليو 2025 04:30 م

قالت وسائل إعلام تشيكية، إن حركة المترو توقفت عن العمل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي في العاصمة براغ، كما توقفت معظم خطوط الترام والترولي باص، وعلق مئات الأشخاص في المصاعد، وتوقفت أجهزة الصراف الآلي عن العمل، إلا أن مطار العاصمة لم يتأثر.

كما أثر انقطاع التيار الكهربائي على مدن أخرى في البلاد، بما في ذلك ملادا بوليسلاف، وأوستي ناد لابيم، وهراديك كرالوف، ولا يزال سبب الانقطاع مجهولاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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