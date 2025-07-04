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القاهرة - سامية سيد - وفاة والدة رجل الأعمال محمد حسن يوسف سماحة والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بأكتوبر
توفت إلي رحمة الله فقيدة عائلتي شحاته وسماحة، المغفور لها بإذن الله المرحومة نادية السيد على شحاته، حرم المرحوم الدكتور حسن يوسف سماحه.
ووالدة كل من رجل الأعمال محمد حسن يوسف سماحه - رئيس مجلس إدارة شركة ويند للاستثمارات - زوج السيدة دينا فايز الشرفي
ووالدة السيدة هالة حسن يوسف سماحه - زوجة المحاسب القانوني محمد عصام غراب
ووالدة السيدة هويدا حسن يوسف سماحه - زوجة رجل الأعمال سعد شبل
وقريبة ونسيبة عائلات " عائلة شحاتة /سماحة/ مسعود/ السنباطي/ ابو ريه/ الفطاطري/ الحفناوي/ الشرفي / غراب/ شبل/ صقر/ القاضي / عامر/ الشبراويشي/ الحلوجي/ عبد الوهاب/ الشال/ الفرارجي/ سماحي/ عبد الجواد/ راسخ/ العطار/ الطاهر/ الرملاوي/ أدم/ نصار/ الصاوي/ العربي/ أبو سمره.
وسيتم تشييع الجنازة غدا السبت 5 يوليو 2025 بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد - 6 أكتوبر
ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 بمسجد الشرطة بالشيخ زايد - 6 أكتوبر للرجال والسيدات بقاعة الوهاب
محمد حسن سماحة
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