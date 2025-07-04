توفت إلي رحمة الله فقيدة عائلتي شحاته وسماحة، المغفور لها بإذن الله المرحومة نادية السيد على شحاته، حرم المرحوم الدكتور حسن يوسف سماحه.

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة رجل الأعمال محمد حسن يوسف سماحة والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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