شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للصناعات النسيجية بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من الطلاب عن بدائل الدراسة فى الثانوية العامة، والاتجاه لاتخاذ خطوة نحو مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم الفني لاكتساب الخبرات الفنية والمعرفية والتي تؤهلهم لسوق العمل.

وفي محافظة الغربية توجد مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج، بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ، وتشمل المناهج الدراسية على العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملي.

وتتميز هذه المدرسة بأن مدة الدراسة 3 سنوات، فى تخصص الملابس الجاهزة، ويحصل من خلالها الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية، كما يحصل الطالب على تدريب عملي بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، كما يمتلك الطالب فرص للتعيين بالشركات أعضاء غرف صناعة الملابس الجاهزة وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية.

كما يتعلم الطالب تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة وتدريس اللغة الألمانية ومهارات التواصل والقيادة وأسس الأمن والسلامة وريادة الأعمال.

كما تتاح الفرصة للطلاب للإقامة فى مركز تدريبي متكامل لتنمية مهارات الطلاب وتقديم الاستشارات المهنية والتوظيف، ويحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسى، وتوفير انتقال الطلاب لأماكن التدريب.

ويشترط للقبول فى تلك المدرسة أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 200 درجة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة الغربية فقط، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام فى أول اكتوبر 2025.

كما يشترط أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي