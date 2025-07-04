شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أسئلة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الشعبة الأدبية بالثانوية العامة (النظام القديم)، عن نماذج استرشادية لامتحان مادة علم النفس والاجتماع، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يُعقد الأحد المقبل 6 يوليو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان علم النفس والاجتماع بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يتيحها في المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج الدراسى لطلبة الصف الثالث الثانوي العام وتخاطب المستويات المختلفة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصًا من الكتاب وإنما تطبيقيه على الموضوعات الدراسية، كما ستراعى الفروق الفردية بين الطلاب، لافتة إلى أن أهم ما يميز الأسئلة وضوابطها أن تكون متزنة وتفرز المستويات.



النماذج الاسترشادية فى مادة علم النفس



جانب من نماذج علم النفس



نماذج علم النفس



النماذج الاسترشادية فى علم النقس



جانب من النماذج