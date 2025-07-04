شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات لمواجهة السير العكسى لمركبات التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة لرصد ومتابعة مدى التزام المخازن باشتراطات السلامة والحماية المدنية، والتأكد من خلوها من المواد القابلة للاشتعال، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

وشدد المحافظ، على سرعة قيام كل حي ومركز بحصر شامل لعدد الوحدات والمحال التجارية الواقعة في نطاقه، ووضع تصور دقيق لاحتياجاتها من شركات الجمع السكني للقمامة والأفراد والمعدات المطلوبة، تمهيدًا لإعداد كراسات الشروط وطرحها للتعاقد مع شركات الجمع السكني، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ومنع الإشغالات والتعديات بالطرق العامة.

وأكد المحافظ، ضرورة إرفاق دراسة مرورية معتمدة من إحدى كليات الهندسة كشرط أساسي للموافقة على طلبات تغيير النشاط للوحدات، وذلك لضمان عدم تأثير النشاط الجديد على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط المروري في محيطها.

ووجّه المحافظ الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات والتواجد الميداني على الطرق والمحاور، لمواجهة السير العكسي، وضبط مركبات "التوك توك"، وإلزامها بالمسارات المحددة، مع العمل على ترقيمها وضبط بياناتها، وذلك لحين تنفيذ مشروع الإحلال والاستبدال بمركبات آمنة وصديقة للبيئة، والذي من شأنه الحد من الظواهر السلبية الناتجة عن استخدام تلك المركبات.

وتابع المحافظ مع مدير مديرية الشئون الصحية جهود تنفيذ القوافل الطبية وحملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين، مؤكدًا أهمية توجيه حملات مفاجئة للكشف عن المخدرات داخل دواوين الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والأجهزة التابعة للمحافظة، حفاظًا على بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

وأكد المحافظ، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط العام، ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وضبط الشارع.