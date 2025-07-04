شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمواطنين: ابعدوا عن الأماكن سيئة التهوية الرطوبة مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة التواجد فى أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المغلقة بسبب الرطوبة المرتفعة والتى تزيد من الاحساس بأجواء شديدة الحرارة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن ارتفاع جديد فى نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 4 يوليو، مما يزيد من الحرارة المحسوسة بمعدل من 2: 3 درجات عن الحرارة المقاسة فى الظل .

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة بكافة أنحاء الجمهورية بعد ارتفاعها ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :

العظمى ليلا 80- 85 %

الصغرى نهارا 35- 40 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90- 97 %

الصغرى نهارا 50- 55 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 55- 60 %

الصغرى نهارا 20- 25 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35 %

الصغرى نهارا 10- 15 %

ويشهد اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، طقس حار رطب الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية ،

أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

كما يشهد اليوم شبورة مائية من 8:6 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.