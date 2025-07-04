شكرا لقرائتكم خبر عن الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

اجتاحت اسراب من الذباب العديد من المناطق الإسرائيلية الراقية، ما أدى إلى حالة من القلق والخوف بين المستوطنين الإسرائيليين، في حي "أور يام" الراقي الجديد في منطقة "أور عقيفا" التي تقع في مدينة حيفا بمحاذاة مدينة قيسارية المحتلة، كما أن الذباب انتقل إلى المنازل في ظل تخوف حاد من انتقال بكتيريا خطيرة تُسبب مشاكل هضمية وتنفسية للسكان.

وقالت سلطات الاحتلال إن الذباب تأتي هذه الجراثيم من مصادر ملوثة، مثل مياه الصرف الصحي والعفن والمياه الراكدة، وعندما تستقر على الطعام والشراب والملابس والفراش، فإنها تنقل بكتيريا خطيرة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا وغيرها، وينتج عن ذلك مشاكل مثل الإسهال والقيء وآلام البطن وردود فعل هضمية حادة بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث ردود فعل تنفسية مثل ضيق التنفس وتهيج الحلق وحكة الجلد والطفح الجلدي وغيرها.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" قال أحد سكان الحي: "الذباب ينتشر في كل مكان، في الخزائن، والثلاجة، وحمامات الاستحمام، والمراحيض، وفي جميع أنحاء المنزل. إنه أشبه بإحدى الاوبئة القديمة، يجب فحص الطعام 200 مرة قبل تناوله. إنها كارثة. ستائر المنزل أشبه بأجراس الرياح للموتى، لا شيء يُجدي نفعًا".

وقال أخر: "الوضع لا يُطاق. اشترينا منزلًا في حي فاخر، وليس في مستنقع. أحلم باليوم الذي أستطيع فيه الجلوس في المطبخ دون أن يقفز عليّ الذباب. لا يُمكن العيش هكذا." وأضاف أخر: "خرجت من الباب الخلفي اليوم، فدخل سرب من الذباب المبنى. هذا الحي أكبر من المدينة، وجميع أعمال الصيانة ومكافحة الآفات معدومة. البلدية مُعطّلة، وقد استسلمت وتركتنا نواجه هذه الظاهرة التي تنشأ بسبب الإهمال والقذارة. علينا أن نشن ثورة على ضريبة الأملاك حتى تُحل المشكلة."