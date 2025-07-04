شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى انفجار هائل في محطة وقود شمال شرق روما، اليوم الجمعة، إلى إصابة عدة أشخاص، من بينهم ثمانية ضباط شرطة، بالإضافة إلى تصاعد عمود كبير من النيران والدخان من عدة نقاط في المدينة، وإلحاق أضرار بالمباني المجاورة.

أفادت مصادر من مقر الشرطة، بالإضافة إلى رجل إطفاء وموظفي طوارئ، بإصابة 8 ضباط شرطة على الأقل بدرجات متفاوتة، على الرغم من استبعاد وقوع إصابات أخرى بين المارة، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.

كيف وقع الانفجار؟وقع الانفجار القوي، الذي سُمع دويه في جميع أنحاء المدينة، حوالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش). وتشير الفرضيات الأولية إلى أن رجال الإطفاء تلقوا تنبيهًا من شاحنة اصطدمت بخط أنابيب، وعند وصولهم، وقع الانفجار، وفقًا لوسائل إعلام محلية.



نُقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى، بينما تواصل عدة فرق العمل على إخماد الحريق، وفقًا للمصادر نفسها.



وأغلقت السلطات محطة مترو قريبة وطوقت المنطقة لمنع وصول المشاة، ريثما يتم تقييم الأضرار وضمان الأمن في المنطقة.



وتابعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الانفجار، و أفادت مصادر من قصر كيجي، مقر الحكومة، أن ميلوني تحدث مع رئيس بلدية روما روبرتو جوالتييري قبل أن يذهب الأخير إلى موقع الانفجار ويبقى على اتصال وثيق مع وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو، كما يتم إبلاغهم باستمرار من قبل السلطات المختصة، مع الاهتمام بشكل خاص بصحة الأشخاص المعنيين.

وسادت حالة من الفزع بين المارة المغادرين أو المتجهين إلى محطة المترو القريبة، وكذلك بين موظفي المكاتب العاملة في الشوارع المحيطة. يقول لياندرو، أحد موظفي المنطقة: "كنت قد وصلتُ للتو إلى العمل، وكنتُ أُجهز حاسوبي لبدء العمل في الساعة الثامنة والنصف، عندما سمعتُ دويًا أشبه بانفجار، هز نوافذ المبنى".