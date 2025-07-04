شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب مهندس في اللواء الشمالى بمعارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل الرقيب يائير إلياهو، مهندس قتالي في اللواء الشمالي، قُتل أثناء مشاركته في معركة شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: تمت ترقية يائير إلياهو من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته، معربا عن مشاركته حزن عائلته ومواصلة دعمهم.

يذكر أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة منتصف مارس 2025، قتل 30 جندياً في معارك بالقطاع منهم 21 نتيجة عبوات ناسفة، وكذلك قتل 438 جنديا إسرائيليا منذ بدء المناورة البرية في القطاع.