شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، عن نماذج استرشادية لامتحان مادة الأحياء، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسى، الذي يعقد الخميس 10 يوليو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية بنظام (الاختيار من متعدد) لامتحان مادة الأحياء، من إعداد محمد المصري أستاذ الأحياء، حيث يتضمن امتحان آخر العام 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التى يتيحها لطلاب الثانوية العامة، فى مختلف المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالي، موحدة في كل المواد ما عدا مادة الأحياء والرياضيات والإحصاء فقط، لأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما في النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.

وأشارت إلى أن امتحان الأحياء في النظام القديم سيكون وفق المنهج القديم للأحياء، الذي درسه الطلاب العام الماضي، بدون جيولوجيا، أما امتحان الأحياء للنظام الحالي فهو مختلف لأنه سيتضمن أسئلة من منهج الجيولوجيا في نفس امتحان الأحياء، لافتة إلى أن باقي امتحانات الثانوية العامة للمواد الأخرى ستكون موحدة بين النظامين القديم والجديد، للشُعب المختلفة والعلمي والعلمي رياضة والأدبى، وذلك في المواد المشتركة بين طلاب النظامين، مثل العربي والإنجليزي والكيمياء والفيزياء.



المراجعات



جانب من المراجعات