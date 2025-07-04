شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو كليات الصيدلة دفعة 2023 يطالبون الصحة بالإعلان عن حركة التكليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد خريجو دفعة 2023 من كليات الصيدلة مطالبتهم للجهات المعنية بالإعلان عن حركة التكليف الخاصة بهم، وأعرب الخريجون عن قلقهم من استمرار التأخير فى إعلان التكليف، خاصة بعد مرور أكثر من عام على تخرجهم، وهو الموعد القانوني المحدد لإعلان التكليف وفقا للقانون رقم 29 لسنة 1974.

وعبر الخريجون عن قلقهم من تزامن هذا التأخير مع الحديث حول تطبيق نظام جديد للتكليف "حسب الاحتياجات" اعتبارا من دفعات 2025، ويتخوف صيادلة 2023 من إمكانية تطبيق هذا النظام عليهم، خاصة وأن التوصية بتطبيق هذا النظام صدرت وهم على أعتاب التخرج، بعد أن أمضوا سنوات دراستهم على أساس نظام التكليف الكامل المعمول به سابقا.

وأشار المتضررون إلى أنهم أصبحوا في وضع صعب؛ فلا هم نالوا حقوق الدفعات السابقة التي تم تكليفها بالكامل، ولا هم منتمون للدفعات التي ستتخرج بنظام "فارما دي" الحديث وما قد يحمله من متغيرات، مما يثير قلقهم حول مستقبلهم المهنى.

وناشد الصيادلة دفعة 2023، كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، رئيس مجلس النواب، بسرعة التدخل لحسم مصير تكليفهم، موضحين أن مطالبهم تتلخص فى الإعلان عن حركة التكليف الخاصة بهم، أو على الأقل، إصدار تطمينات رسمية وواضحة تضمن حقوق دفعتهم في الحصول على تكليف كامل، أسوة بزملائهم في الدفعات السابقة، وتقديرا لسنوات دراستهم وجهدهم.

وأكد الخريجون حرصهم على الحصول على حقوقهم المشروعة، آملين أن تجد مطالبهم استجابة سريعة من قبل صناع القرار، لإنهاء حالة الترقب التي تسيطر عليهم، وتأكيدا على دورهم المهم في منظومة الرعاية الصحية المصرية.