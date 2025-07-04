شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الذهب قليلاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية مع إقرار الكونجرس مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار مخاوف مالية.



وسجل الذهب خلال التعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.1% ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية، كما زاد سعر السبائك بنسبة 1.7% خلال الأسبوع، فينا انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3339.30 دولار.



وذكرت شبكة "سي إن بي سي " الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه ترامب قد تجاوز العقبة الأخيرة في الكونجرس الأمريكي أمس الخميس، والذي سيمول حملته على الهجرة، ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة، ويمنح إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية لعام 2024.

فيما أوضح محللون أنه من خلال مشروع القانون، فإنه لا يتم إحراز أي تقدم في ترتيب الأوضاع المالية في الولايات المتحدة، وأنه على المدى البعيد، من المتوقع أن يكون الوضع سلبيًا للدولار ومرتفعًا للذهب.

ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن التشريع سيضيف 3.4 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن إلى دين البلاد البالغ 36.2 تريليون دولار.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل أمس الخميس أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة جديدة في يونيو الماضي، وهو رقم فاق التوقعات، وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%، ما عزز موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.

كما أعلن ترامب أن الرسائل التي تحدد معدلات الرسوم الجمركية على الواردات ستبدأ اليوم، ما يشير إلى التحول عن التعهدات السابقة بالتفاوض على صفقات تجارية فردية، ضمن المفاوضات الجارية مع الدول حتى ٩ يوليو الجاري كمهلة انتهاء.

ويميل الذهب غير المدر للعائد، والذي يعد ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في ظل انخفاض معدلات الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 36.66 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 1376.67 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 1130.60 دولارًا.