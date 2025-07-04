شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بالكويت: العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أسامة شلتوت السفير المصرى لدى الكويت، أن مصر والكويت تجمعهما روابط شعبية مبنية على المحبة والتقدير المتبادل وليس فقط علاقات رسمية، وهذا ما يجعل هذه العلاقة نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي المشترك، وفي ظل القيادة الحكيمة في البلدين، فإننا على ثقة بأن العلاقات المصرية الكويتية ماضية في طريقها نحو مزيد من التنسيق والتكامل، بما يعزز أمن و استقرار المنطقة بأسرها.وفق بيان للسفارة.

جاء ذلك خلال احتفالية السفارة بمناسبة العيد الوطنى الـ73 ، ودعا السفير شلتوت الجميع لزيارة مصر خاصة ونحن بصدد افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الجاري، وهو الصرح الحضاري الأكبر والمخصص لحضارة واحدة في العالم، ليعكس قدرة مصر على الجمع بين التراث العريق والحداثة، ويرمز إلى رسالة ثقافية وحضارية للعالم.

كما هنأ أبناء الجالية المصرية بالكويت من المتفوقين أوائل الثانوية العامة؛ وأكد أنهم يقدمون صوة مشرفة لأبناء مصر .

وأشار إلى اعتزاز الدولة المصرية العميق بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تجسدت بوضوح خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت الشقيقة في أبريل الماضى.

كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر بين مصر والكويت، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير الكويت والرؤية السديدة لولي العهد، وتمنى للكويت الشقيقة مزيدًا من التقدم والازدهار.

وأعرب عن تقديره أيضاً للدور المشرف للجالية المصرية والمتواصل منذ سنوات طويلة في الكويت، فهم يقدمون نموذجاً للالتزام والجدية والعمل الوطنى اللائق بأبناء مصر النبيلة.

كما أعرب عن تقديره لزوجته لدعمها المستمر ومساندتها له في مسيرته المهنية

ولأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية في الكويت، لما يبذلونه من جهد مخلص وحرص دائم على تمثيل مصر بأفضل صورة وخدمة وطننا بكل تفان وإخلاص.