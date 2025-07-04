شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة رطبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو ، حيث يستمر تأثر البلاد بطقس حار رطب الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

كما يشهد اليوم شبورة مائية من 8:6 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.