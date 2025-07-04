شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. ترامب يتوقع إعلان رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

توقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تعلن حركة حماس، خلال 24 ساعة، ردها على المقترح المعدل لوقف إطلاق النار فى غزة، وذلك بعد إعلان الحركة أنها تجرى مشاورات بشأن الرد.

وقال ترامب رداً على سؤال حول ما إذا كانت حماس وافقت على مقترح وقف إطلاق النار: "سنعرف خلال الـ24 ساعة القادمة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الخميس، إنه يريد أن يكون سكان قطاع غزة "آمنين"، مشيراً إلى أنهم مروا بظروف مأساوية.

وفى وقت سابق، قالت حركة حماس الفلسطينية في بيان مقتضب لها، الجمعة، إنه في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان الصهيوني على الفلسطينيين ، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء.

اكدت حماس انها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي.