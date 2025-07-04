شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 ص
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر.
وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية،
أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.
كما يشهد اليوم شبورة مائية من 8:6 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.
الطقس فى القاهرة
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:
العظمى 36 درجة.
الصغرى 25 درجة.الطقس فى الإسكندرية
العظمى 30 درجة.
الصغرى 22 درجة.الطقس فى مطروح
العظمى 31 درجة.
الصغرى 22 درجة.الطقس فى سوهاج
العظمى 40 درجة.
الصغرى 26 درجة.الطقس فى قنا
العظمى 41 درجة.
الصغرى 26 درجة.الطقس فى أسوان
العظمى 42 درجة.
الصغرى 28 درجة.
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