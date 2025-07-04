شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : نجاح جراحات لسيدتين من السودان واندونيسيا تعانيان من أورام بالرحم والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن وحدة جراحات النساء المتقدمة بمستشفى 15 مايو سجلت نجاح جديد حيث تم استقبال حالتين لسيدتين من إندونيسيا والسودان، تعانيان من أورام بالرحم وعنق الرحم.

وكانت السيدة الإندونيسية تعاني من ورم في الرحم يزن ما يقرب من 10 كيلوجرامات متداخل مع جميع أنسجة الرحم والتصاقات بجدار البطن والأمعاء مما أثر على صحتها العامة وتم اجراء التدخل الجراحي و إزالة الورم والرحم لتخرج الحالة بعد التحسن والمتابعة الطبية اللازمة

فيما كانت السيدة السودانية تعاني من ورم سرطاني بعنق الرحم وبعد جلسات الإشعاع العلاجي لم يندثر الورم كاملا

وبعد قرار اللجنة الطبية الخاصة بالحالة تم استئصال الرحم جراحيًا وعنق الرحم جذريا وخرجت بعد تحسن

وتابعت وزارة الصحة : تم إجراء المسح الذري بعد 6 شهور وكانت النتيجة مبشرة حيث لا توجد آثار لأي أورام بالحوض ويأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي