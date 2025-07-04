شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 677 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والدواجن في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 677 ترخيص تشغيل جديد ومجدد لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، وذلك خلال شهر يونيو الماضي. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، استعرض فيه أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر الماضي.

تسهيل الإجراءات ودعم المربين

صرح الدكتور طارق سليمان بأن هذه التراخيص تأتي تماشيًا مع توجيهات الوزير علاء فاروق ونائبه المهندس مصطفى الصياد، بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين مع الالتزام بمعايير الأمن الحيوي. وأوضح أن من بين التراخيص الصادرة، 226 تصريح مزاولة نشاط لمربي الماشية الصغار، بهدف دعمهم وتنمية مشروعاتهم، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور سليمان أن القطاع يلتزم بتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف وفقًا للمعايير القياسية، وتقديم الدعم الكامل لتحقيق أفضل معدلات الأداء، وتشجيع الصادرات لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

إنجازات متنوعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة

خلال شهر يونيو، حقق القطاع عدة إنجازات رئيسية شملت:

تسجيل الأعلاف: الموافقة على تسجيل 690 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 400 تسجيلة محلية و290 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

مشروعات جديدة: إصدار 115 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة في الظهير الصحراوي، مع الالتزام بمعايير البعد الوقائي والأمان الحيوي.

دعم مصانع الأعلاف: تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ 42 مصنع أعلاف تضم 104 وحدة خط إنتاج (دواجن، مواشي، أسماك) في محافظات مختلفة، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل مطابقة للمواصفات القياسية.

رقمنة الخدمات والتوعية المستمرة

وفي إطار التيسير على المتعاملين، أشار سليمان إلى تعميم التقدم للحصول على تراخيص التشغيل المميكنة لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية (الموقع الرسمي للوزارة، منصة مصر الرقمية، تطبيقات الهاتف المحمول). هذا يهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات إلكترونيًا.

كما أكد رئيس القطاع على تكثيف المتابعات الميدانية لمزارع الثروة الداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة والطب البيطري، لمراقبة الحالة الصحية للقطعان وإجراء الفحوصات والمسحات الميدانية اللازمة.

وعلى صعيد الدور التوعوي والإرشادي، تم تنظيم ندوات إرشادية وورش عمل تطبيقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف. تهدف هذه الفعاليات إلى تعريف صغار المربين بأساليب التربية والتغذية والرعاية السليمة لتحسين الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.

واختتم الدكتور سليمان بالإشارة إلى متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومنتجات دواجن مجمدة (سمان، بط، حمام، رومي) إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

