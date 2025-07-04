شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين.