أخبار مصر

%90 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط الدجالين والمشعوذين.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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