شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تواصل صوم الرسل حتى يوم العيد 12 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل، أحد أقدم وأهم الأصوام، والذي يجسد روح الخدمة والالتزام الروحي، ويُعد هذا الصوم، استمرارًا لتقليد رسخه آباء الكنيسة الأوائل، متبعين نهج السيد المسيح الذى استهل خدمته بالصوم والصلاة، مستندًا إلى الوعد الكتابي: "وتكونون لى شهودًا" (أعمال 1:8).

وبدأ صوم الرسل عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة، يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، ويستمر حتى يوم عيد الرسل الموافق 12 يوليو 2025، وتتراوح مدة صوم الرسل بين 8 إلى 42 يومًا، حسب تاريخ عيد القيامة الذي يختلف كل عام، فإذا جاء عيد القيامة مبكرًا، يكون صوم الرسل أطول، وإذا تأخر، يقصر الصوم. لكن نهايته ثابتة في 5 أبيب بالتقويم القبطي، أي 12 يوليو بالتقويم الميلادى الشرقى.

ويُصنف صوم الرسل ضمن أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة، مثل صوم الميلاد وصوم العذراء، حيث يُسمح خلاله بتناول الأسماك والمأكولات البحرية، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، وأما أصوام الدرجة الأولى، مثل الصوم الكبير وأيام الأربعاء والجمعة، فتتميز بانقطاع أشد وتناول مأكولات نباتية فقط.