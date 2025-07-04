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وزارة الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية كبرى اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

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وزارة الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية كبرى اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

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القاهرة - سامية سيد - في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة الموافق 4 من يوليو 2025 عشر قوافل دعوية كبرى، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة الوزارة التوعوية والدعوية الشاملة؛ التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني الصحيح، وربط الناس بالقرآن الكريم، ورعاية النشء من خلال برامج متكاملة تجمع بين الخطاب الديني الرصين، والتربية السلوكية والأخلاقية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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