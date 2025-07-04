شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية كبرى اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة الموافق 4 من يوليو 2025 عشر قوافل دعوية كبرى، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة الوزارة التوعوية والدعوية الشاملة؛ التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني الصحيح، وربط الناس بالقرآن الكريم، ورعاية النشء من خلال برامج متكاملة تجمع بين الخطاب الديني الرصين، والتربية السلوكية والأخلاقية.

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