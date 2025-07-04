شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهلة تمتد لثلاثة أشهر أمهلتها المحكمة لأسرة الدكتورة نوال الدجوي، قبل تقديم المستندات فى الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية، والتى من المقرر الفصل فيها فى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

وشهدت الجلسة بين دفاع الطرفين الدكتورة نوال الدجوى وأحفادها، عدم تقديم أى مستندات تفيد تصالح الطرفين واستمرار نظر القضية كما هى، وقررت المحكمة منح الطرفين مهلة لإحضار المستندات التى تثبت صحة إدعاء كلا منهما فى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التى من المقرر أن تنظر القضية فى جلسة اليوم.

وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى"، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أى اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعى الصلح بين أفراد العائلة.

وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من: أحمد شريف الدجوى وعمرو شريف الدجوى لتلك الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.