شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

منطقة ديميه السباع الأثرية، بمحافظة الفيوم، واحدة من أهم المدن الأثرية بالمحافظة، تضم العديد من القطع الأثرية الهامة، التى جعلت أنظار الأثريين بمصر والعالم تتجه لها، وينظم معرض كامل لآثارها، بالمتحف المصرى الكبير فى 27 سبتمبر المقبل.

ويقول سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم سابقا، إن دينية السباع تقع على بعد 3 كيلومترات من شاطئ بحيرة قارون الشمالى، وكانت تحمل اسم «سكنوبايونيسوس» وتعود إلى العصر اليونانى الرومانى.

ولفت سيد الشورة، إلى أن دينية السباع كانت مدينة يبدأ منها سير القوافل المتجهة إلى الجنوب وواحات الصحراء ويوجد بها آثار معبد صغير من الحجر، كما اكتشفت البعثة حديثا معبد آخر ويوجد بها طريق طوله 400 متر كان يؤدى إلى شاطئ البحيرة، وكان معبدا بالأحجار ومن على جانبيه الأسود، وكان ذلك سبب تسميتها بديمية السباع، كما أن المعابد محاطة بأسوار عالية من الطوب اللبن والتى تعمل البعثة الإيطالية على ترميمها منذ عدة سنوات.

وأوضح الشورة، أنه يوم 27 سبتمبر القادم معرض آثار منطقة ديميه السباع بالفيوم فى المتحف المصرى بالتحرير والذى يقيمه مركز الدراسات البردية لجامعة سالينتو الإيطالية بإشراف الدكتورة باولا دافولى رئيسة البعثة الإيطالية فى منطقة ديميه السباع بالاشتراك مع المتحف المصرى برئاسة الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف.

وأكد الشورة، أن المعرض يقام احتفالا بمرور 20 عاما على عمل البعثة الإيطالية فى منطقة ديميه السباع وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، ويقام المعرض تحت عنوان "ديميه السباع "سكنوبايونيسيوس"، معبد سوبك وإيزيس عشرون عاما من حفائر جامعة سالينتو بموقع ديميه السباع".

وأضاف الشورة، أن المعرض يضم قرابة 60 قطعة أثرية من ناتج عمل البعثة الإيطالية فى المنطقة والموجودة فى المخزن المتحفى فى الفيوم ومتحف كوم أوشيم والمتحف اليونانى بالإسكندرية والمتحف المصرى الكبير والمتحف المصرى بالتحرير، وتشمل بعض اللوحات الحجرية ونماذج لمقاصير بالأسلوب الهلينستى والأسلوب المصرى وبعض مواد الكتابة مثل اللوحات والشقافات والبردى.

وتابع الشورة، أن المعرض فى أحد القاعات بالمتحف المصرى بالتحرير ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، وقد سبق للبعثة الفرنسية الايطالية التى تعمل فى منطقة أم البريجات بالفيوم أن اقامت معرضا لأهم اكتشافاتها فى المتحف المصرى بالتحرير عام 2019 وذلك بمناسبة مرور30 عاما على عمل البعثة فى المنطقة واستمر لمدة شهرين وشهد وقتها إقبالًا كبيرًا من رواد المتحف المصرى من المصريين والأجانب.



تقع شمال البحيرة



جانب من الآثار



ديمية السباع الاثرية



طريق دينية السباع