شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة سياحية فريدة.. اكتشف سحر حمام كليوباترا الملكى فى مرسى مطروح (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تتعدد المزارات والمناطق الطبيعية الساحرة فى محافظة مطروح، من بينها مزار حمام كليوباترا التاريخى، الذى يعد من أشهر وأهم المعالم السياحية والترفيهية الطبيعية، ويقع وسط الطبيعة الخلابة ويطل على البحر المفتوح، على شبه جزيرة شمال غرب مدينة مرسى مطروح، ويتوافد عليه الآلاف من المصريين والسياح خلال المصيف، لالتقاط الصور التذكارية، وتأمل الطبيعة الخلابة ومشاهدة الحمام التاريخي.

ويقع حمام كليوباترا الملكة البطلمية أشهر ملكات عصرها، داخل تجويف صخرى تدخل مياه البحر إليه من فتحة وتخرج من فتحة أخرى، الذى كانت تستخدمه الملكة البطلمية كليوباترا للاستحمام بمياه البحر، بعيدًا عن الأعين، خلال تواجدها فى المنطقة وقتها.

وشهدت السنوات الأخيرة، تنفيذ أعمال تطوير وتجميل لمنطقة الحمام وتحويلها لمزار ليلى ونهارى بشكل حضارى، وإنشاء جسر زجاجى يصل الشاطئ بحمام كليوباترا المحاط بمياه البحر، خاصة بعد تآكل الممر الصخرى الذى يربط الحمام بالشاطئ، بسبب عوامل النحر.

وأصبح حمام كليوباترا التاريخى، بعد تطويره وتزويده بأضواء زادت المكان جمالًا ليلا، ويقع على شبه جزيرة شاطئ الغرام المجاور، ويتمتع بمقومات طبيعية خلابة، ويقصده المصريين والسياح العرب والأجانب، وهو عبارة عن تجويف داخل صخرة ضخمة، تمر فيها مياه البحر من خلال أنفاق منحوتة طبيعيًا، وبه فتحات تسمح بدخول أشعة الشمس وكانت تستخدمه كليوباترا فى السباحة والاستحمام بمياه البحر بعيدًا عن الأعين.



تطوير شاطئي وحمام كليوباترا التاريخي بمطروح



جمال الطبيعة - منطقة حمام كليوباترا في مطروح



حمام كليوباترا في مطروح



حمام كليوباترا من الداخل



مدخل مزار كليوباترا_1



مزار حمام كليوباترا - مطروح



مزار حمام كليوباترا



مزار كليوباترا بعد الغروب_ مطروح



منطقة حمام كليوباترا اصبخت مزار ليلي بمطروح