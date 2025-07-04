شكرا لقرائتكم خبر عن لرحلة آمنة.. نصائح ذهبية لحماية نفسك أثناء استخدام خدمات النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

تكررت خلال الفترة الماضية أزمات لقائدى سيارات النقل الذكى مثل عمليات التحرش للسيدات أثناء استقلالها المركبات أو سرقة اى متعلقات خاصة بالركاب أو استخدام أسلوب غير لائق مع المواطنين وتوجد مجموعة من الإجراءات التى تحمى من مخالفات نوعية تلك السائقين ومنها:

- يقوم الركاب دائما بطلب سيارة يكون سائقها الأعلى تقيما.

- عدم ركوب السيارة قبل التحقق من أرقامها مسجلة على التطبيق أم لا.

- التحدث مع السائق يكون فى أضيق الحدود.

- التحصل على برنت سكرين من التطبيق لرقم الرحلة وأسم السائق.

- من الأفضل للراكب متابعة خط سير سائق السيارة عبر التطبيق والوقت المتبقى للرحلة.

- حال الشعور بأى تهديد قم بإرسال لوكيشن لأحد أقاربك أو صديق مقرب لك.

- إبلاغ السائق كنوع من الأمان أنه تم إرسال بيانات الرحلة لأقاربه.

- فى حالة تغيير الرحلة يتم مطالبة السائق بالتوقف أو تهديده بالنزول من السيارة.

- تهديد السائق بالاتصال بالشرطة أو غرفة النجدة حال وجود أى طارئ.

- حال قيام السائق بأى حركة غريبة يتم تهديده بالشرطة وباللجوء للقضاة وحبسه.