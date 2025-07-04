شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصرى ضمن مشروع محطة الضبعة النووية فى محافظة مطروح، فى إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

وتتنوع الوظائف المتاحة، بين عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع، وتشمل:

771 وظيفة حداد مسلح

513 وظيفة نجار مسلح

392 وظيفة شداد معدنى (سقالات)

111 وظيفة فورمجى



وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الرواتب الشهرية تتراوح بين 9500 إلى 11000 جنيه، مع توفير عدد من المزايا للعاملين، من بينها:

سكن مجهز بالقرب من موقع العمل

3 وجبات يوميا

مواصلات من وإلى مقر الإقامة

حوافز إنتاجية وشهرية



وأكدت أن الوزارة ستتابع جميع إجراءات التوظيف بدقة، لضمان التزام الجهة المنفذة بمعايير السلامة وحقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة داخل واحد من أهم المشروعات القومية.

وأشارت إلى أن باب التقديم مفتوح لمدة أسبوعين، بدءا من أمس الثلاثاء 1 يوليو 2025.