شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن مرض البهاق وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إن البهاق هو مرض يسبب فقدان لون الجلد في مناطق معينة بتظهر في صورة بقع، وهو ما يظهر بسبب موت الخلايا المسئولة عن الميلانين. ​

وتابعت: بالرغم من عدم وجود علاج شافي تماماً للبهاق لكن في خيارات علاجية دوائية بتهدف لاستعادة لون الجلد أو توحيد لونه.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الطبيب المختص لعلاج البهاق بدل الاستعانة بخبرات الآخرين، واتباع تعليمات الطبيب بدقة لضمان فعالية ومأمونية العلاج.

ودعت هيئة الدواء بالحرص على استخدام واقي شمس مناسب لحماية الجلد، وفى حالة حدوث أي آثار جانبية من الأدوية تستطيع إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى.​



