شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب وطالبات شعبة علمى علوم بالثانوية العامة (النظام القديم)، الأحد المقبل 6 يوليو 2025، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” فى السطور التالية، مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا، تتضمن أسئلة استرشادية بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية التى يتيحها لطلاب الثانوية العامة، فى مختلف المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة (نظام قديم)، الأحد 15 يونيو 2025 امتحان مادة التربية الدينية والوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 الاقتصاد والإحصاء، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

ويؤدى الطلاب الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.