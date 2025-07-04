شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفوت الفرصة.. مميزات مدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلبة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة هى المدرسة الأولى والوحيدة من نوعها فى الشرق الأوسط فى مجال الطاقة النووية، والتى يتم تأهيل طلابها للعمل فى مجال المفاعل النووى السلمى، وتقع المدرسة فى مدينة "الضبعة" بمحافظة مطروح، وتأتى الدراسة بها بنظام الخمس سنوات، ويتوفر للطلاب إقامة داخلية، حيث يوجد مبنى سكنى الإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية ويسمح للطلاب بالنزول إجازة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع والعودة للمدرسة يوم السبت.

ثانيًا: تخصصات المدرسة: تضم المدرسة ثلاثة تخصصات وهى: الميكانيكا النووية ـ الكهرباء النووية ـ الإلكترونيات النووية

ـ الدراسة عامة فى الصف الأول، ويبدأ التخصص من الصف الثانى حيث يختار الطالب التخصص الذى يرغبه.

- يدرس الطلاب المواد الدراسية للتعليم الفنى إضافة لمواد تتعلق بالطاقة النووية، يدرس الطالب مواد ثقافية: لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة روسية تربية دينية، فيزياء، كيمياء، رياضيات تربية وطنية ودراسات اجتماعية. ومواد فنية تكنولوجيا عامة كهرباء، تكنولوجيا عامة ميكانيكا، تكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فنى الأمان الصناعى، حاسب إلى وتكنولوجيا طاقة نووية بالإضافة إلى ثلاث ورش عملية ورشة كهرباء، ورشة ميكانيكا وورشة إلكترونيات.

ـ إمكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية

ـ إمكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وفقًا للمجموع

ـ الحصول على شهادة الدبلوم نظام خمس سنوات.

ـ المدرسة نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع هيئة الطاقة الذرية، وهيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وصندوق التعليم حياة القومى الخيري.

ـ توفر المدرسة السكن والذى يحتوى على مطعم وصاله للمذاكرة ومسجد

ـ المتابعة نشر رابط التسجيل أمسح الكود بالموبيل

ـ توفر المدرسة وسيلة نقل للطلبة من وإلى محافظة الإسكندرية وتدريبات ميدانية للطلبة اثناء فترة الدراسة



تخصصات الدراسة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية



تعريف بمدرسة الضبطة لتكنولوجيا الطاقة النووية



شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية