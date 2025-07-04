شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للحظة غرق حفار البترول العملاق في البحر الأحمر، ويستمر عدد من الغواصين بالتنسيق مع شركات البترول المختلفة فى البحث عن 4 مفقودين إثر غرق الحفار (اد مارين 12) والذى تعرض للغرق فى منطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر.

ونشر الخليج 365 أسماء 22 شخصا تم إنقاذهم بعد تعرض حفار بترول للغرق بمنطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر، حيث كان على متنه 30 شخصا، تم إنقاذ 22 شخصا، وتم العثور على 4 جثث، وجار البحث عن 4 آخرين.

أسماء من تم إنقاذهم -وأغلبهم مصابون- هم عماد الدين أحمد إبراهيم، مهدي عبدالهادي محمد، محمد جلال عبدالحميد، علاء فتحي لاشين، عمرو هشام محمد، رحاب الدين إبراهيم، حسين أحمد إبراهيم، رمضان ملاوي مراد، محمد حافظ، محمد عبداللطيف، محمد محمد قاسم، محمد عبدالرحمن عبدالعال، محمد أحمد الخطيب، محمد يسري محمد، محمد مجدي حسين، محمد يسري تركي، أحمد عصام عرفات، علي محمد علي، عبدالله فتح الله عبدالله، محمد جمال محمد، أحمد السيد أحمد، محمد يوسف أحمد.

وحصل ”الخليج 365” أيضا على أسماء الـ 4 أشخاص المتوفين فى حادث غرق الحفار وهم: إبراهيم محمد حسين، وخالد مجدى خميس، وعمرو محمد شوقي، ومحمود محمد محمود، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أنه وصل مركب يسمى ماكينى تايد يقل على متنه عدد من الغواصين لمنطقة الأشرفى الواقعة بالقرب من منطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر، مكان غرق حفار البترول للبحث عن 4 أشخاص ما زالوا مفقودين حتى الآن من أصل 30 شخصا كانوا على متنه.

كذلك قام محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ووزيرا البترول والعمل، بزيارة للناجين من حادث غرق حفار جبل الزيت، بعد نقلهم لمستشفى الجونة عن طريق المطار للأطمئنان على حالتهم الصحية، وتم نقل 22 مصابا لمستشفى الجونة (4 مصابين عن طريق الطيران - 18 مصابا عن طريق سيارات الإسعاف).

وأعلن محافظ البحر الأحمر أن عدد من كانوا على متن الحفار 30 شخصا، تم إنقاذ 22 أحياء، وانتشال 4 جثامين، ويتبقى 4 آخرين مفقودين يتم البحث عنهم، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، موجهاً خالص العزاء للمتوفين، وداعياً بالشفاء العاجل للمصابين، ومتمنياً إنقاذ المفقودين.