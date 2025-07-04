شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلة مصر للطيران من وإلى باريس غدا بسبب إضراب مراقبى الحركة الجوية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

بناء على طلب الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران بإلغاء الرحلات من وإلى مطار شارل ديجول، بسبب إضراب مراقبى الحركة الجوية والذى بدأ اليوم الخميس، ويستمر لمدة يومين، فقد تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران غداً الجمعة الموافق 4 يوليو 2025 رقم MS801/MS802 المتجهة من القاهرة إلى مطار شارل ديجول والعودة.

لذا يرجى من السادة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو زيارة الموقع الإلكتروني أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي .



