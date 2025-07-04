شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 7 شهداء على الأقل جراء قصف الاحتلال طالبي المساعدات في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من دير البلح، إنّ المجازر والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يتوقف، مشيرًا إلى أن العدوان يستهدف مناطق متعددة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، عبر غارات جوية وقصف مدفعي متواصل.

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت قبل دقائق غارة على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بالغة بالمنازل المحيطة، نظرًا للطبيعة الضعيفة والمتلاصقة للبناء في المخيمات الفلسطينية.

وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ قوات الاحتلال تواصل استهداف طالبي المساعدات الإنسانية، الذين يتوجهون إلى ما وصفها بـ"مصائد الموت"، وهي النقاط التي تشرف عليها الشركة الأمريكية لتوزيع المساعدات.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال فتحت النيران بشكل مباشر على مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وتابع، أن الحصيلة منذ فجر اليوم وحتى لحظة التغطية بلغت نحو 120 شهيدًا نتيجة الغارات المتواصلة، بينهم ما يقرب من 50 شهيدًا في مدينة غزة وشمال القطاع، و45 شهيدًا آخرين في جنوبه، مشددًا، جبر على أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الغارات، وعدم قدرة الطواقم الطبية على الوصول إلى جميع المناطق المستهدفة.