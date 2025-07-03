شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يستعرض الرموز الانتخابية لمرشحيه والان مع تفاصيل الخبر

استعرض حزب الجبهة الوطنية خلال اجتماعه بعدد من مرشحى حزب الجبهة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتشمل: البصلة، مفتاح الحياة، البرج الأيقوني، زهرة اللوتس، القوس، والسيارة.

وأكد السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية خلال الاجتماع أن اختيار هذه الرموز يهدف لتسهيل تعرف الناخبين على مرشحي الحزب، وأن عملية اختيار المرشحين تمت وفق معايير النزاهة والكفاءة والقدرة على التواصل المجتمعي، بما يعكس هوية الحزب وأهدافه.

وشدد القصير على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، ودعا جميع المواطنين لدعم مرشحي الجبهة الوطنية من أجل تحقيق تمثيل حقيقي لكل فئات المجتمع. وأكد أن العمل داخل الحزب يتم بشكل جماعي وديمقراطي تحت مظلة العمل الوطني والمصلحة العامة، مع الالتزام بدعم الدولة المصرية في جميع القضايا الوطنية.

وكان قد اجتمع اليوم الخميس قيادات الأحزاب فى الاجتماع التنسيقي بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشارك في الاجتماع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصري الديمقراطي، وذلك في إطار تنسيقي واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بقائمة موحدة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقائمة الوطنية، سواء فيما يخص أسماء المرشحين أو التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى حسم نسب تمثيل كل حزب داخل القائمة، وفقًا للتفاهمات السياسية الجارية بين الأحزاب المشاركة.

ويأتي هذا التحرك السياسي في ضوء الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تمثل أحد استحقاقات المرحلة المقبلة، وسط حرص القوى السياسية على تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات الوطنية، وتقديم كوادر قادرة على الإسهام في دعم مسار الدولة المصرية التشريعي والتنفيذي.