شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: نخوض انتخابات الشيوخ على أغلب الدوائر ونختار مرشحينا بعناية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد قصير، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على أغلب الدوائر، مؤكدًا أن عملية اختيار المرشحين تتم وفق معايير صارمة، تضمن النزاهة والكفاءة والقدرة على التمثيل المجتمعي، والتواصل الحقيقي مع المواطنين.

وقال "قصير"، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي الأول للقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي عقد مساء اليوم بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، إن الحزب يدعم بقوة المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، ويؤمن بأن هذه المشاركة هي السبيل الأمثل للتعبير عن الإرادة الوطنية.

وأوضح رئيس "الجبهة الوطنية" أن الحزب ينسق حاليًا مع مختلف القوى السياسية لضمان تمثيل حقيقي لمصالح المواطنين، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. وأضاف أن الحزب شكل لجنة قانونية لمتابعة كافة إجراءات الانتخابات وتجهيز المستندات اللازمة، تمهيدًا لخوض المنافسة ضمن القائمة الوطنية وعلى المقاعد الفردية.

وأشار إلى أن الاجتماعات التنسيقية ما تزال مستمرة بشأن القائمة الوطنية، مع احترام حق كل حزب في خوض الانتخابات على المقاعد الفردية بالشكل الذي يراه مناسبًا.

وأكد أن حزب الجبهة الوطنية يولي اهتمامًا خاصًا بتمثيل فئات الشباب والمرأة والمصريين بالخارج في قوائمه، انطلاقًا من إيمانه بأن مصر لكل أبنائها.

وفي ختام تصريحاته، وجه "قصير" دعوة إلى المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات، معربًا عن أمله في أن يكون المجلس القادم معبرًا بحق عن تطلعات الوطن، وأن يسهم في تقديم حلول واستراتيجيات فعالة تصب في مصلحة جميع المواطنين.