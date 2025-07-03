شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات الشيوخ.. تفاصيل المقاعد وشعار القائمة الوطنية على طاولة النقاش.. "مستقبل وطن": نعمل على توسيع المشاركة السياسية.. وتوقعات بانضمام أحزاب جديدة.. "الوفد": حريصون على دعم الحياة السياسية وتمثيل الشباب والمرأة.. "إرادة جيل": الاجتماع يمهد لإعلان قائمة موحدة تعزز التعددية وتدعم الدولة.. "المؤتمر": تحالف 13 حزبا رسالة للاستقرار وتوحيد الصف الداخلى".

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