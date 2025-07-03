شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من الأشخاص فى عملية طعن قرب مركز للتسوق فى فنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الأشخاص فى عملية طعن، وقعت الخميس قرب مركز للتسوق فى مدينة تامبير الفنلندية، قبل أن يتم إيقاف المشتبه به، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة فى بيان أن "الوضع لم يعد يمثل خطرا للأشخاص الآخرين. يتلقى الضحايا الإسعافات الأولية".

وأضافت أنه لا يمكنها حاليا تقديم تفاصيل إضافية بما فى ذلك عدد الضحايا.

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية "يلي" بأنه تم احتجاز شخص واحد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما كشفت صحيفة "آمولهتي" المحلية أن الشخص الذى أُلقى القبض عليه رجل. ولم تعرف بعد دوافعه.

وتقع تامبير، ثالث أكبر مدينة فى فنلندا، جنوبى البلاد، على بُعد حوالى 112 ميلا شمال غرب العاصمة هلسنكي.