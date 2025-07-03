شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى.. تضمن قيام قائدى (3 سيارات "نقل ثقيل") بالقيادة برعونة وبسرعات زائدة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر حال سيرهم بأحد الطرق بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين أنه قد تم ضبط تلك السيارات فعلياً لسير قائديها بسرعة زائدة وبتراخيص منتهية ، كما تبين أنها مملوكة لأحد المقاولين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها ومالكها.