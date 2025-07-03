شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل قيادات الأحزاب إلى المؤتمر الصحفى لحزب مستقبل وطن، عقب الاجتماع التنسيقى الذى عقد اليوم الخميس، بمشاركة ممثلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، المقرر الدفع بها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشارك فى الاجتماع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهورى، الوفد، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصرى الديمقراطى، وذلك فى إطار تنسيقى واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابى المقبل بقائمة موحدة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالقائمة الوطنية، سواء فيما يخص أسماء المرشحين أو التوزيع الجغرافى، بالإضافة إلى حسم نسب تمثيل كل حزب داخل القائمة، وفقًا للتفاهمات السياسية الجارية بين الأحزاب المشاركة.

ويأتى هذا التحرك السياسى فى ضوء الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى تمثل أحد استحقاقات المرحلة المقبلة، وسط حرص القوى السياسية على تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى فى مواجهة التحديات الوطنية، وتقديم كوادر قادرة على الإسهام فى دعم مسار الدولة المصرية التشريعى والتنفيذي.



القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025



الإعلان عن تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025