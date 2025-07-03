شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 50% من وحدات الإيجار القديم شاغرة وأولوية الدولة التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 50% من الوحدات بنظام الإيجار القديم شاغرة، وهي أولوية الدولة في التعامل معها، وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافيا مثل توفير الدولة الوحدات بديلة لهم.

وأشار وزير الاسكان، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، إلى أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم الحقيقي واللازم لهم، مؤكدا أن التزام المستأجر بدفع زيادة الأجرة وفقا لنص تعديلات قانون الايجار القديم يعطيه حق البقاء في الوحدة المؤجرة التي ينتفع بها.

وأوضح وزير الاسكان، أن هناك لجان ستحدد القيمة الايجارية العادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بعد تطبيق قانون الايجار القديم، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستدرس مناطق عقارات الايجار القديم وستضع القيمة الايجارية للمباني ومكانها والمساحات وعمر المباني، كما أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها للمستأجرين ستتوافق مع مختلف الأنماط المعيشية.

