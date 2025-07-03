شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل بعثة منتخب الكرة الطائرة البارالمبى للمشاركة ببطولة أفريقيا بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مصر للطيران الناقل الوطني عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إنها أتمت مهمة نقل بعثة المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيروبى الدولي بكينيا للمشاركة فى البطوله الأفريقيه للكرة الطائرة البارالمبية التى تقام بالعاصمه الكينيه نيروبي خلال الفتره من 1 إلي 10 يوليو 2025.



هذا وقام فريق عمل العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية باستقبال بعثة المنتخب المصري بمطار القاهرة الدولي وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر.