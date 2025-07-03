شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تسجيل أكثر من 200 ألف حساب بصناديق الاستثمار فى الذهب خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في إطار حرص الدولة على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، تم تدشين صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب.

وأوضح أنه سجل بها أكثر من 200 ألف حساب خلال عام واحد باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه.