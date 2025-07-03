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الحكومة: تسجيل أكثر من 200 ألف حساب بصناديق الاستثمار فى الذهب خلال عام

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الحكومة: تسجيل أكثر من 200 ألف حساب بصناديق الاستثمار فى الذهب خلال عام

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 03 يوليو 2025 04:25 م

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في إطار حرص الدولة على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، تم تدشين صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب.

وأوضح أنه سجل بها أكثر من 200 ألف حساب خلال عام واحد باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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